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Был адекватный, но разорился из-за COVID: у мытищинского стрелка нашли медведей и арсенал оружия (фото)

Был адекватный, но разорился из-за COVID: у мытищинского стрелка нашли медведей и арсенал оружия (фото)
12:14 Сегодня Телеграф

Стрелок Владимир Барданов, который 30 марта обстреливал полицию и прохожих до пандемии имел бизнес и дом в Мытищах, а также двух медведей и склад оружия.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

По словам соседа стрелка после того, как бизнес развалился Барданов не стал сдавать оружие, которое находилось на балансе компании. "Он совершенно адекватный человек", - описывал он погибшего.

После штурма дома мужчины у него нашли двух медведей и огромный склад оружия.

Также были найдены десятки ящиков патронов и гранат Ф-1.

Дом погибшего был внутри отделан золотом и бархатом, в нем были найдены рыцарские доспехи и картины в полный рост.

Участковому о своем занятии мужчина не сообщал так же как и о наличии двух медведей, поскольку они были без документов. 

Силовики опасались того, что дом заминирован, поэтому не сразу приступили к штурму. С Бардановым пытались договориться его близкие, но он не стал говорить. Ранее он говорил, что он сможет выживать в коттедже самостоятельно.

На учете в психбольнице он не состоял, планируется провести психиатрическую экспертизу тела.

Погибший имел судимость за разбой и мошенничество.

Фото и видео с места событий:



Стоит напомнить, что мытищинский стрелок сгорел вместе с домом после более чем 8-ми часовой осады.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Мытищи, Владимир Барданов.
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