Был адекватный, но разорился из-за COVID: у мытищинского стрелка нашли медведей и арсенал оружия (фото)

Стрелок Владимир Барданов, который 30 марта обстреливал полицию и прохожих до пандемии имел бизнес и дом в Мытищах, а также двух медведей и склад оружия.
Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.
По словам соседа стрелка после того, как бизнес развалился Барданов не стал сдавать оружие, которое находилось на балансе компании. "Он совершенно адекватный человек", - описывал он погибшего.
После штурма дома мужчины у него нашли двух медведей и огромный склад оружия.
Также были найдены десятки ящиков патронов и гранат Ф-1.
Дом погибшего был внутри отделан золотом и бархатом, в нем были найдены рыцарские доспехи и картины в полный рост.
Участковому о своем занятии мужчина не сообщал так же как и о наличии двух медведей, поскольку они были без документов.
Силовики опасались того, что дом заминирован, поэтому не сразу приступили к штурму. С Бардановым пытались договориться его близкие, но он не стал говорить. Ранее он говорил, что он сможет выживать в коттедже самостоятельно.
На учете в психбольнице он не состоял, планируется провести психиатрическую экспертизу тела.
Погибший имел судимость за разбой и мошенничество.
Фото и видео с места событий:
Стоит напомнить, что мытищинский стрелок сгорел вместе с домом после более чем 8-ми часовой осады.