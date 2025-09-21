Помогающая военным порноактриса "от греха подальше" выехала из Украины: как она выглядит и где сейчас

Джозефина Джексон огорчила своих поклонников в сети

Украинская актриса взрослого кино Юлия Сенюк, более известна под псевдонимом Джозефина Джексон (Josephine Jackson) покинула Украину. Блогерша во время войні приобщилась к волонтерству и стала помогать реабилитации бойцов, поэтому ее новость об отъезде их огорчила.

О своем решении Джексон заявила в соцсети X. Его причиной стали нападки некоторых украинцев, которые заявляют в интернете о связях Юлии с СБУ. Якобы правоохранители не трогают порноактрису из-за взяток.

"Факт: люди долб**бы", — лаконично ответила на подобные комментарии Сенюк в социальной сети. Напомним, что получить уголовную ответственность в Украине можно за публикацию голых фото в интернете. Детальнее "Телеграф" разбирался в материале: "За видео "18+" наказание, как за убийство: когда могут декриминализировать порно и кто против".

"Я считаю, что Жозефина Джексон платит деньги СБУ. И поэтому к ней СБУ не приходит", — пишут люди

Нет человека на территории Украины. Когда увидела, какой трешек начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне Джозефина Джексон

Актриса отметила, что после переезда не имеет возможности регулярно поддерживать центр реабилитации "Титановые", где она активно участвовала в благотворительных мероприятиях и инициативах.

Я поэтому теперь не могу стабильно поддерживать ребят из Титановых на их мероприятиях и инициативах, так как не в Украине, а я являюсь послом и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там порноактриса Юлия Сенюк

Кто такая Джозефина Джексон

Родилась Юлия 1 февраля 1995 года в Золочеве Львовской области. До девятого класса жила с дедушкой, затем переехала во Львов к родителям и поступила в коммерческую академию на факультет международных отношений. Сенюк пробовала себя эротичной моделью, а в 2018 году, когда ей было 23, приняла предложение сняться в порнофильме и начала карьеру в индустрии для взрослых.

В начале 2024 года Джексон встретилась с порноактером Джонни Синсом и подарила ему футболку с украинским трезубцем. Общим фото с коллегой девушка поделилась в Инстаграме.

В феврале 2024 года актриса присоединилась к водной реабилитации раненых бойцов ВСУ. 16 марта взяла участие в фотосессии с военными, чтобы собрать средства на проект для реабилитации защитников с ампутациями, а также помогала в сборе на протезирование конечностей. Сейчас Джозефина Джексон, судя по геотегу в соцсети, находится в Польше.

Джозефина Джексон с военными. Фото: instagram.com/ta.sama.backup

Ранее "Телеграф" сообщал, что год назад, по приглашению Переяславского университета имени Григория Сковороды, Юлия Сенюк выступила спикером "Платформы возможностей" перед студентами.