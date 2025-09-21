Помогающая военным порноактриса "от греха подальше" выехала из Украины: как она выглядит и где сейчас
Джозефина Джексон огорчила своих поклонников в сети
Украинская актриса взрослого кино Юлия Сенюк, более известна под псевдонимом Джозефина Джексон (Josephine Jackson) покинула Украину. Блогерша во время войні приобщилась к волонтерству и стала помогать реабилитации бойцов, поэтому ее новость об отъезде их огорчила.
О своем решении Джексон заявила в соцсети X. Его причиной стали нападки некоторых украинцев, которые заявляют в интернете о связях Юлии с СБУ. Якобы правоохранители не трогают порноактрису из-за взяток.
"Факт: люди долб**бы", — лаконично ответила на подобные комментарии Сенюк в социальной сети. Напомним, что получить уголовную ответственность в Украине можно за публикацию голых фото в интернете. Детальнее "Телеграф" разбирался в материале: "За видео "18+" наказание, как за убийство: когда могут декриминализировать порно и кто против".
Нет человека на территории Украины. Когда увидела, какой трешек начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне
Актриса отметила, что после переезда не имеет возможности регулярно поддерживать центр реабилитации "Титановые", где она активно участвовала в благотворительных мероприятиях и инициативах.
Я поэтому теперь не могу стабильно поддерживать ребят из Титановых на их мероприятиях и инициативах, так как не в Украине, а я являюсь послом и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там
Кто такая Джозефина Джексон
Родилась Юлия 1 февраля 1995 года в Золочеве Львовской области. До девятого класса жила с дедушкой, затем переехала во Львов к родителям и поступила в коммерческую академию на факультет международных отношений. Сенюк пробовала себя эротичной моделью, а в 2018 году, когда ей было 23, приняла предложение сняться в порнофильме и начала карьеру в индустрии для взрослых.
В начале 2024 года Джексон встретилась с порноактером Джонни Синсом и подарила ему футболку с украинским трезубцем. Общим фото с коллегой девушка поделилась в Инстаграме.
В феврале 2024 года актриса присоединилась к водной реабилитации раненых бойцов ВСУ. 16 марта взяла участие в фотосессии с военными, чтобы собрать средства на проект для реабилитации защитников с ампутациями, а также помогала в сборе на протезирование конечностей. Сейчас Джозефина Джексон, судя по геотегу в соцсети, находится в Польше.
Ранее "Телеграф" сообщал, что год назад, по приглашению Переяславского университета имени Григория Сковороды, Юлия Сенюк выступила спикером "Платформы возможностей" перед студентами.