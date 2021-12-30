Внезапная отмена чемпионата мира по хоккею вызвала истерику у россиян

Крупный турнир был остановлен из-за коронавируса.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 в Канаде был прекращен в разгар соревнований. В Госдуме РФ обвинили организаторов турнира в халатности.

Соответсвующий комментарий российского депутата Дмитрия Свищева доступен на сайте "Чемпионат".

По мнению Свищева, Канада виновата в отмене турнира, а организаторов необходимо наказать за отсутствие "пузыря" для спортсменов (хоккеисты могли контактировать с другими посетителями гостиниц, что способствовало распространению COVID-19, — прим. ред.). В качестве примера хорошей организации Дмитрий назвал Китай, в котором вскоре начнутся зимние Олимпийские игры. Также депутат уверен, что РФ достойно бы провела соревнования.

"В Канаде расслабились. Это их промах. Организаторов надо наказать! Если бы Россия проводила сейчас этот турнир, такого бы не было. Мы бы не допустили", — заявил Свищев.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-20 проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Турнир начался 26 декабря 2021 года, а должен был завершиться в январе 2022 года. Организаторы отменили турнир после того, как было засчитано ряд технических поражений сборным России, Чехии и США из-за случаев заражения коронавирусом.

Примечательно, что соревнования изначально должны были пройти в шведском Гетеборге, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли в Северную Америку. Добавим, что организаторы хотят перенести МЧМ-2022 на лето 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная России потерпела крупное поражение на МЧМ-2022, забив необычный гол.