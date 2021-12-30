Укр

Внезапная отмена чемпионата мира по хоккею вызвала истерику у россиян

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
84
МЧМ-2022 по хоккею Новость обновлена 30 декабря 2021, 10:51
МЧМ-2022 по хоккею

Крупный турнир был остановлен из-за коронавируса.

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 в Канаде был прекращен в разгар соревнований. В Госдуме РФ обвинили организаторов турнира в халатности.

Соответсвующий комментарий российского депутата Дмитрия Свищева доступен на сайте "Чемпионат".

По мнению Свищева, Канада виновата в отмене турнира, а организаторов необходимо наказать за отсутствие "пузыря" для спортсменов (хоккеисты могли контактировать с другими посетителями гостиниц, что способствовало распространению COVID-19, — прим. ред.). В качестве примера хорошей организации Дмитрий назвал Китай, в котором вскоре начнутся зимние Олимпийские игры. Также депутат уверен, что РФ достойно бы провела соревнования.

"В Канаде расслабились. Это их промах. Организаторов надо наказать! Если бы Россия проводила сейчас этот турнир, такого бы не было. Мы бы не допустили", — заявил Свищев.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-20 проходил в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Турнир начался 26 декабря 2021 года, а должен был завершиться в январе 2022 года. Организаторы отменили турнир после того, как было засчитано ряд технических поражений сборным России, Чехии и США из-за случаев заражения коронавирусом.

Примечательно, что соревнования изначально должны были пройти в шведском Гетеборге, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли в Северную Америку. Добавим, что организаторы хотят перенести МЧМ-2022 на лето 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная России потерпела крупное поражение на МЧМ-2022, забив необычный гол.

Теги:
#Россия #Хоккей
Эксперты предрекли гривне стабильность
Экономика и Финансы
Доллар в 2022 году: чего ждать от курса и что на него может повлиять
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эксперты предрекли гривне стабильность
Доллар в 2022 году: чего ждать от курса и что на него может повлиять
Дата публикации
Категория
После смерти Яны без мамы осталось двое девочек
Обожала детей и не перепивала: что известно о замерзшей в Херсоне Яне Судаковой (фото)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах
Дата публикации
Категория
Украинцам не следует забывать о масках и ковид-документах
Украина вышла из "красной" зоны карантина: новые правила и регионы, где ситуация хуже всего (таблица)
Дата публикации
Категория
Церковный календарь на январь 2022
Какие великие церковные праздники будут в январе 2022: календарь