Новак Джокович готов отказаться от трофеев Большого шлема: в чем причина

Теннисист занимает определенную позицию по вакцинации от коронавируса.

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович, который уже пропустил Australian Open, готов пожертвовать трофеями теннисных первенств, но не будет делать прививку от коронавируса.

О своей позиции он рассказал в интервью ВВС.

Отметим, что полная версия беседы еще не доступна в записи, но на сайте опубликованы выдержки из его слов. Как сообщается, Джокович заявил, что готов пожертвовать участием в Уимблдоне (27 июня — 10 июля) и Ролан Гарросе (22 мая — 5 июня).

При этом теннисист не хочет, чтобы его ассоциировали с антипрививочным движением, но считает что человек сам вправе выбирать — делать ему прививку или нет. При этом известно, что в детстве ему прививки делали.

По информации ВВС, предварительные данные указывают, что он может сыграть на полях Уимблдона и Открытого чемпионата Франции, но вопрос Чемпионата США в конце лета остается открытым.

В интервью Джокович отметил, что надеется на изменение требований вакцинации на турнирах. При этом подтвердил готовность отказаться от шанса стать лучшим теннисистом мира, согласно статистике. Он считает, что принципы важнее титула и хочет быть в гармонии со своим телом.

При этом спортсмен "держит мысли открытыми" по поводу вакцинации в будущем.

Топ-ракетка в мужском теннисе столкнулся с проблемами на турнире в Австралии. По его словам, Джокович получил медотвод от прививки от коронавируса из-за ранее перенесенного ковида, но его визу аннулировали, а его самого — депортировали. Сам Джокович назвал причиной этого не ошибку в визовой декларации, а решение министра иммиграции.

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