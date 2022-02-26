Укр

Стадион "Баварии" стал "Желто-синим" (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Альянц Арена" Новость обновлена 26 февраля 2022, 00:23
"Альянц Арена"

В Германии поддержали украинцев.

На фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Мюнхене решили напомнить миру о войне в нашей стране. В немецком городе подсветили главную арену в цвета украинского флага.

Соответствующее фото доступно на официальном сайте футбольного клуба "Баварии".

Мюнхен — город-побратим Киева провел акцию в знак солидарности с Украиной, которая стала объектом агрессии РФ. "Альянц-Арена" — домашний стадион футбольного клуба "Бавария" был подсвечен в цвета украинского флага.

"ФК "Бавария" поддерживает город Мюнхен в борьбе за мир и солидарность с Украиной и городом-побратимом Киевом. На мюнхенской ратуше развеваются флаги Европы и Украины, Олимпийская башня освещена в желто-синие цвета. В эту пятницу вечером с 18:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени "Альянц Арена" также была освещена цветами украинского флага", — гласит сообщение от пресс-службы "Баварии".

Олимпийская вышка в Мюнхене

Ранее сообщалось, что в Германии прошли подобные акции, в частности берлинская "Триумфальная арка" также была освещена в желто-синие цвета.

Теги:
#Украина #Футбол #Россия #ФК Бавария #Война с Россией
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