Усик, Ломаченко и Вернидуб стали на защиту Украины от Путина

Украинские деятели спорта не остались в стороне.

На пятый день полномасштабного российского вторжения в Украину все больше и больше украинцев вступают в ряды ВСУ и теробороны, в частности это делают и наши спортсмены.

На общей страничке украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в Instagram появилось фото, на которых олимпийские чемпионы одеты в военную форму. Спортсмены присоединились к территориальной обороне. Ломаченко защищает Украину в Белгород-Днестровском батальоне территориальной обороны, а Усик — в Киеве.

Кроме того, из Приднестровья в Украину вернулся главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который приехал на родину, чтобы быть бок о бок с защитниками нашей земли. Соответствующее фото опубликовано на страничке ua.tribunacom в Facebook.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко призвали страны Запада нанести жесткий удар по экономике России.

Напомним, под Ахтыркой российские оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, а в Беларуси начались первые переговоры между Украиной и Россией.