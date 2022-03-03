В НХЛ поддержали Украину: мощное видео

В Канаде сделали перформанс в поддержку Украины.

В ночь на среду, 2 марта, во время полномасштабного вторжения рф в Украину перед игрой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между канадскими клубами "Виннипег Джетс" и "Монреаль Канадиенс" прозвучал украинский гимн.

Соответствующим видео поделился народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") на своей страничке в Facebook.

Гимн спел украинский мужской хор Гусли по приглашению ХК "Виннипег". Кроме того, диктор перед началом встречи выразил слова поддержки Украины, куда цинично вторглись войска кровавого диктатора владимира путина.

Кроме того, сообщается, что владелец "Оттава Сенаторс" Юджин Мельник заявил, что все домашние матчи с участием его команды буду начинаться с гимна Украины. Также функционер объявил о создании благотворительного фонда для оказания помощи Украине.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" жестко обратилось к оккупантам. А УЕФА и ФИФА отстранили сборную россии со всех соревнований. К слову, рф отстранили даже из мирового бокса. Это сделали ведущие боксерские организации.