Укр

"Вы боретесь с нашими женщинами и детьми": Усик обратился к россиянам (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 12 марта 2022, 21:12
Александр Усик

Спортсмен поблагодарил каждого украинца, который стал на защиту родины.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Усик в очередной раз обратился к россиянам.

Соответствующее видео боксер разместил на своей страничке в Instagram.

Усик попытался донести россиянам тот факт, что их страна под ложным предлогом бомбит мирных украинцев, уничтожая целые города. Александр, вставший в ряды теробороны, поблагодарил всех украинцев, которые с оружием в руках дают отпор оккупантам.

"За 17 дней войны российская федерация уничтожает наши города. Ровняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города! При этом цинично врете и продолжаете врать, что это какая-то "спецоперация" и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум уже обозлены на вас за ваши действия", — заявил Усик.

Ранее сообщалось, что дом Усика в Киевской области был обстрелян "кадыровцами".

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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