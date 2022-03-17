Известный украинский футболист вступил в ряды ВСУ: видео присяги
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Футболист сменил тероборону на ЗСУ.
В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину центральный полузащитник "Колоса" и экс-хавбек национальной сборной Андрей Богданов принял присягу на верность украинскому народу.
Об этом сообщил сам футболист на своей страничке в Instagram.
Полузащитник, на счету которого одна игра за сборную Украины, торжественно принял присягу.
"Слава Украине", — коротко прокомментировал Богданов вступление в ряды ВСУ.
Добавим, что ранее Богданов помогал защищать родину в территориальной обороне вместе с другим футболистом Александром Алиевым.
В сезоне 2021/22 32-летний Богданов сыграл 17 матчей, отметившись одной результативной передачей. "Колос" по итогам первой части сезона располагается на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. Сезон в украинском футболе не возобновился из-за полномасштабной военной агрессии рф. К слову, российские клубы и сборные после этого были исключены из всех международных турниров.
Ранее сообщалось, что украинский комментатор потроллил россиян во время прямого эфира.
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