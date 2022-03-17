Укр

Известный украинский футболист вступил в ряды ВСУ: видео присяги

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Богданов Новость обновлена 17 марта 2022, 22:12
Андрей Богданов

Футболист сменил тероборону на ЗСУ.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину центральный полузащитник "Колоса" и экс-хавбек национальной сборной Андрей Богданов принял присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщил сам футболист на своей страничке в Instagram.

Полузащитник, на счету которого одна игра за сборную Украины, торжественно принял присягу.

"Слава Украине", — коротко прокомментировал Богданов вступление в ряды ВСУ.

Добавим, что ранее Богданов помогал защищать родину в территориальной обороне вместе с другим футболистом Александром Алиевым.

В сезоне 2021/22 32-летний Богданов сыграл 17 матчей, отметившись одной результативной передачей. "Колос" по итогам первой части сезона располагается на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. Сезон в украинском футболе не возобновился из-за полномасштабной военной агрессии рф. К слову, российские клубы и сборные после этого были исключены из всех международных турниров.

Ранее сообщалось, что украинский комментатор потроллил россиян во время прямого эфира.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Андрей Богданов #ФК Колос
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