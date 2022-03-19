"Сердце не выдержало войны": украинская спортсменка потеряла близкого человека

Украинская легкоатлетка потеряла бабушку.

Известная украинская бегунья Ольга Ляхова на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину рассказала о смерти бабушки.

Трагической историей спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

30-летня спортсменка, специализирующаяся на беге на 800 метров, рассказала, что ее бабушка умерла в марте в Рубежном (Луганская область). Там российские оккупанты ведут наступательную операцию. Ляхова отметила, что с 9 марта ее бабушка перестала выходить на связь, а 18 марта стало известно о смерти женщины. Ольга добавила, что даже не может приехать похоронить близкого человека, ведь там ведутся активные боевые действия.

"Ее сердце не выдержало второй войны в жизни. Хотя точная причина неизвестна. Прости меня за все. Я верю, что ты снова счастлива на небесах и ты там встретилась с дедушкой. Ты навсегда останешься в моем сердце…" — написала Ляхова.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд не разрешил сборной россии вернуться в отборочный цикл ЧМ-2022 во время разбирательств с ФИФА и УЕФА, которые отстранили команду рф.