Украинскую фигуристку ждут в россии после поддержки войны в Украине

Анастасия Шаботова была исключена из сборной Украины.

В четверг, 24 марта, на 29-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинскую фигуристку Анастасию Шаботову пригласили в сборную россии.

Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, передает metaratings.

Украинская фигуристка, которая является уроженкой Москвы, лайкнула в Instagram пост Плющенко о поддержке "спецоперации" в Украине. Позднее девушку уволили из сборной Украины и она не поехала на чемпионат мира по фигурному катанию во Франции. Плющенко, узнав об этом, тут же захотел взять фигуристку в сборную рф, правда, для этого ей необходимо вновь сменить гражданство (Шаботова до 2019 года представляла россию, — прим. ред.).

"Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную россии, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя. А россии вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной. Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу родину и страну", — заявил Плющенко.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Шаботова выступила под украинский "Щедрик".