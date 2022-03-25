Украинский арбитр спасает жизни в военном госпитале

Футбольный рефери спасает жизни военных и гражданских.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину футбольный судья Дмитрий Кубряк оперирует раненых защитников Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Павелко рассказал, что судья спасает жизни военных и гражданских лиц, которые получили ранения в результате обстрелов россиян. Кубряк работает нейрохирургом в военном госпитале Днепра. После победы Дмитрий хочет вернуться в футбол, судейство в котором стала для него второй профессией. Ранее Кубряк работал на матчах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в качестве арбитра Первой лиги.

"Уверен, что возвращение Кубряка станет честью для команды Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола! Желаю Дмитрию крепкого здоровья и быстрого выздоровления всем его пациентам! Слава Героям! Слава Украине!" — заявил Павелко.

Ранее сообщалось, что россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высмеял это и заявил, что Евро надо отдать Украине.