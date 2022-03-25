ФИФА во время войны в Украине может сделать русский язык одним из официальных

Язык агрессора хотят сделать официальным в мировом футболе.

Несмотря на отстранение всех российских клубов и сборных из мирового футбола, русский язык может стать официальным в ФИФА.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщило французское издание lequipe.

По информации источника, языковой вопрос в ФИФА рассмотрят на ближайшем Конгрессе организации, что пройдет в Дохе (Катар) 31 марта. Сообщается, что Международная федерация футбола может ввести три новых официальных языка, в частности русского.

Действующий устав ФИФА предусматривает использование трех языков в документации и общении с ассоциациями-членами: английского, испанского и французского. Четвертый язык, немецкий, также считается официальным по юридическим причинам – штаб-квартира организации находится в Цюрихе. На Конгрессе в Дохе рассмотрят вопрос о присвоении статуса официальных языков ФИФА арабскому, португальскому и русскому. При этом использование новых языков не будет систематическим, их будут использовать только при необходимости.

В издании отмечают, что одобрения Конгресса ФИФА в отношении русского языка ожидать не стоит из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

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