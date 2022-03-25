На лед прямо из-под обстрелов: украинский дуэт произвел фурор на чемпионате мира даже без костюмов (видео)

Паре фигуристов пришлось покинуть родной Харьков из-за войны.

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину выступили на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины в Facebook.

Фигуристов разделила война. Назарова сумела быстро покинуть Харьков, а вот Никитин жил в городе более трех недель под обстрелами со стороны рф. В конце концов Максим покинул вторую столицу и сумел добраться во французский Монпелье, где с 21 по 27 марта проходит ЧМ-2022 по фигурному катанию. Украинские фигуристы выступали без подготовки в тренировочной форме в национальных цветах. Трибуны поддержали спортсменов не только аплодисментами, но и флагами и плакатами. Для своего выступления они выбрали хит Джамалы "1944", а также народную песню "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

В ритм-танце украинская пара показала 16-й результат, а в произвольной программе спортсмены решили не участвовать.

После замечательного проката танцевальная пара предостерегла мир от жестокости россиян.

"Это непростое время. Не только для Украины, но и всего мира. Хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку российский фашизм может достичь других стран. Эта музыка позволяет Украине не сдаваться. Мы просим всех людей не сдаваться и поддерживать друг друга", – цитирует фигуристов Трибуна.

Ранее сообщалось, что в россии предложили украинской фигуристке место в сборной.