Укр

"Cпортсмен c одной извилиной и промытыми мозгами": путинский пловец не понял, почему его дисквалифицировали

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Евгений Рылов Новость обновлена 26 марта 2022, 15:41
Евгений Рылов

Спортсмен считает, что не сделал ничего плохого.

В субботу, 26 марта, российский пловец Евгений Рылов, от которого за посещение путинского митинга 18 марта отказался главный спонсор, высказался насчет дисквалификации всех российских спортсменов, в частности пловцов, от международных соревнований.

Соответствующее интервью спортсмена появилось на сайте "СЭ".

Спортсмен отметил, что он ни в чем не виноват, ведь он просто пришел поддержать своего президента.

"Да, FINA открыла на меня дело. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента", — заявил Рылов.

На сайте sports.ru высмеяли заявление Рылова.

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Напомним, на путинский "шабаш" в Москве также пришел ряженый гимнаст. Также это мероприятие посетили путинские гимнастки, которые решили зафотошопить букву Z в своих соцсетях.

Теги:
#Украина #Россия #Плавание #Война с Россией
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