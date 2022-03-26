"Cпортсмен c одной извилиной и промытыми мозгами": путинский пловец не понял, почему его дисквалифицировали

Спортсмен считает, что не сделал ничего плохого.

В субботу, 26 марта, российский пловец Евгений Рылов, от которого за посещение путинского митинга 18 марта отказался главный спонсор, высказался насчет дисквалификации всех российских спортсменов, в частности пловцов, от международных соревнований.

Соответствующее интервью спортсмена появилось на сайте "СЭ".

Спортсмен отметил, что он ни в чем не виноват, ведь он просто пришел поддержать своего президента.

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"Да, FINA открыла на меня дело. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента", — заявил Рылов.

На сайте sports.ru высмеяли заявление Рылова.

В сети высмели оправдания Евгения Рылова

Напомним, на путинский "шабаш" в Москве также пришел ряженый гимнаст. Также это мероприятие посетили путинские гимнастки, которые решили зафотошопить букву Z в своих соцсетях.