У "Барселоны" проблемы из-за российского вторжения в Украину

Каталонский клуб хочет начать реконструкцию домашней арены.

Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта рассказал про сложную финансовую ситуацию, с которой столкнулись в клубе из-за войны в Украине, что идет вот уже 31 день.

Соответствующий комментарий функционер дал изданию elperiodico.

Каталонский суперклуб в рамках проекта Espai Barça хочет провести работы по реконструкции домашнего стадиона — "Камп Ноу", благоустроить территорию вокруг арены, а также улучшить клубную инфраструктуру. Однако из-за полномасштабного вторжения рф в Украину ситуация на рынке изменилась, а цены выросли. Лапорта отметил, что в связи с войной в Европе стоимость стройматериалов повысилась на 25%.

"Мы обсуждаем ситуацию с властями города, но сейчас у нас идут внутренние дебаты по поводу влияния войны в Украине на Espai Barça. Мы обнаружили, что стоимость материалов выросла на 25%, также выросли процентные ставки", — заявил Лапорта.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Украине пожаловался на финансовое положение владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который заявил, что потерял 99% своего состояния.