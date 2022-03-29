"Въехали на двух БТРах": оккупанты вторглись в дом легенды "Динамо"

Футболист сумел выбраться из Гостомеля благодаря гуманитарному коридору.

В Гостомеле (Киевская область) в дом легендарного футболиста киевского "Динамо" Владислава Ващука вторглись российские войска.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщил сам футболист на своей странице в Facebook.

Ващук рассказал, что спустя три дня после того, как он с семьей эвакуировался по гуманитарному коридору, в его дом вторглись оккупанты. Легенда "Динамо" рассказал, что в его двор въехали два БТРы. Футболист пожелал, чтобы ВСУ как можно быстрее очистили украинскую землю от российских войск.

"Через три дня после того как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом с дружественным визитом заехали "освободители". Два российских БТРа заехали ко мне во двор. Про российскую армию писать не буду, давно все ясно. Хорошо, что я успел вывезти детей. Пишу для тех, кто возможно до сих пор, сидя в безопасности где-то за рубежом, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не выйдет. Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь — очень сильно изменились. Вы себе представить не можете как. Сегодня у всех нас только одно желание — чтобы наши ЗСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины! Чтобы те, те кто пришел сюда, на нашу землю, только убивать и грабить — были уничтожены, чтобы наша земля была свободна. Каждый, кто сейчас сражается с оккупантами, знайте — с вами Бог! С вами — люди. Спасибо вам и низкий поклон! Слава ВСУ! Слава армии! Победа будет за нами!" — написал Ващук.

Ващук рассказал, что покинул Гостомель 10 марта вместе со своими детьми.

До этого он рассказал, что спасался от обстрелов в подвале.

Напомним, недавно в дом Александра Усика вторглись оккупанты. Об этом сообщила жена боксера Екатерина.