"Приспособленец без совести": в россии заклеймили футболиста-путиниста

Российский футболист поддерживает кровавого диктатора как минимум с 2014 года.

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поддерживает президента рф владимира путина, войска которого вот уже 34 дня убивают мирных украинцев и разрушают наши города.

Об этом сообщил сам футболист, передает sports.ru.

"Друзья, свое мнение я давно уже высказал. Кто забыл – напоминаю", – сказал Тарасов и выложил фото в майке, на которой изображены владимир путин и надпись "Самый вежливый президент". Эту футболку Дмитрий показал еще в 2016 году после матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" — "Локомотив" (2:0).

"По поводу нынешней ситуации… (война в Украине, — прим. ред.) Ребят, на предыдущей фотке все видно. Я патриот, люблю свою родину. Я не предатель ни в дружбе, ни предатель своей родины. Больше комментировать тут нечего", – заявил экс-полузащитник сборной рф.

В комментариях Тарасову напомнили, что патриотизм — этом совсем не про любовь к президенту.

В сети раскритиковали Дмитрия Тарасова за поддержку путина

Ранее сообщалось, что сборная россии по футболу хочет сыграть товарищеский матч против Северной Кореи. Рассматриваются и другие варианты из Азии для спарринга.