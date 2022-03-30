"Приспособленец без совести": в россии заклеймили футболиста-путиниста
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Российский футболист поддерживает кровавого диктатора как минимум с 2014 года.
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов поддерживает президента рф владимира путина, войска которого вот уже 34 дня убивают мирных украинцев и разрушают наши города.
Об этом сообщил сам футболист, передает sports.ru.
"Друзья, свое мнение я давно уже высказал. Кто забыл – напоминаю", – сказал Тарасов и выложил фото в майке, на которой изображены владимир путин и надпись "Самый вежливый президент". Эту футболку Дмитрий показал еще в 2016 году после матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" — "Локомотив" (2:0).
"По поводу нынешней ситуации… (война в Украине, — прим. ред.) Ребят, на предыдущей фотке все видно. Я патриот, люблю свою родину. Я не предатель ни в дружбе, ни предатель своей родины. Больше комментировать тут нечего", – заявил экс-полузащитник сборной рф.
В комментариях Тарасову напомнили, что патриотизм — этом совсем не про любовь к президенту.
Ранее сообщалось, что сборная россии по футболу хочет сыграть товарищеский матч против Северной Кореи. Рассматриваются и другие варианты из Азии для спарринга.
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