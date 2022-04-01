Укр

Жена Усика показала, что оккупанты сделали с ее домом (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик с женой Екатериной Новость обновлена 01 апреля 2022, 15:44
Александр Усик с женой Екатериной

Захватчики, чувствуя свою безнаказанность, разрушают дома украинцев.

Екатерина Усик, жена именитого украинского боксера Александра Усика, опубликовала фото своего дома в Ворзеле (Киевская область), куда вторглись российские оккупанты.

Соответствующий снимок супруга боксера опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

На фото видно, что двор чемпиона мира по боксу пострадал от военной техники, которая базировалась там. Что творили захватчики внутри Екатерина пока не сообщала.

"Русский мир! Заехал и ко мне! Тв*ри! Просто все испортили, на*рали, как всегда", — написала на снимке Екатерина.

В дом Александра Усика в Ворзеле вторглись оккупанты
В дом Александра Усика в Ворзеле вторглись оккупанты

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Усик вступил в ряды теробороны Киева. Позднее он принял непростое решение покинуть Украину ради боя с Джошуа.

Напомним, дом Усика был обстрела "кадыровцами". Сейчас боксер выехал из страны, чтобы готовиться к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. В этом поединке AJ попытается вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые он потерял в бою с украинцем в 2021 году. Ожидается, что реванш состоится весной/летом 2022 года, а вероятным местом проведения суперпоединка станет Лондон.

Теги:
#Украина #Бокс #Россия #Александр Усик #Война с Россией #Екатерина Усик
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