Жена Усика показала, что оккупанты сделали с ее домом (фото)

Захватчики, чувствуя свою безнаказанность, разрушают дома украинцев.

Екатерина Усик, жена именитого украинского боксера Александра Усика, опубликовала фото своего дома в Ворзеле (Киевская область), куда вторглись российские оккупанты.

Соответствующий снимок супруга боксера опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

На фото видно, что двор чемпиона мира по боксу пострадал от военной техники, которая базировалась там. Что творили захватчики внутри Екатерина пока не сообщала.

"Русский мир! Заехал и ко мне! Тв*ри! Просто все испортили, на*рали, как всегда", — написала на снимке Екатерина.

В дом Александра Усика в Ворзеле вторглись оккупанты

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Усик вступил в ряды теробороны Киева. Позднее он принял непростое решение покинуть Украину ради боя с Джошуа.

Напомним, дом Усика был обстрела "кадыровцами". Сейчас боксер выехал из страны, чтобы готовиться к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. В этом поединке AJ попытается вернуть себе пояса WBA, WBO, IBF и IBO, которые он потерял в бою с украинцем в 2021 году. Ожидается, что реванш состоится весной/летом 2022 года, а вероятным местом проведения суперпоединка станет Лондон.