Укр

"Шахтер" следом за "Динамо" получил добро на выезд футболистов за границу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
104
ФК "Шахтер" Новость обновлена 03 апреля 2022, 16:32
ФК "Шахтер"

Дата выезда донецкой команды пока неизвестна.

Донецкий "Шахтер", который на днях отправил юного бразильца в аренду в мадридский "Реал", получил спецразрешение на выезд футболистов за границу.

Об этом сообщает tribuna.

По информации источника, "Шахтер" получил специальное разрешение и готовится выехать за границу, правда, в донецком клубе пока не озвучили дату выезда. Донецкий клуб намерен провести серию благотворительных матчей с европейскими и американскими командами.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что вопрос о выезде "Динамо" и "Шахтера" решает Минспорта и министр Вадим Гутцайт.

Ранее на подобный шаг решилось "Динамо", которое 1 апреля отправилось в Румынию. В течение апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Бело-синих" с ведущими клубами Европы, среди которых "Боруссия" (Дортмунд), "Пари Сен-Жермен" (Париж), "Стяуа" (Бухарест), "Легия" (Варшава), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон), "Аякс" (Амстердам), "Спортинг" (Лиссабон), "Базель" (Швейцария).

Напомним, футболисты "Шахтера" и "Динамо" объединились для помощи ВСУ.

Ранее сообщалось, что известный итальянский тренер отказался давать комментарий российским СМИ.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Российские войска
Украина
В Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские войска
В Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе
Дата публикации
Категория
"Уголек" легко может задать оккупантам настоящего жару
Украинская снайперша об оккупантах: "Фашисты и те не были такими подлыми"
Дата публикации
Категория
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
Дата публикации
Категория
Разрушения городов и убийства мирных жителей Украина не простит
После зверств в Буче в Украине заговорили о создании собственного Моссада
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 3 апреля
Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары