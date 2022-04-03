"Шахтер" следом за "Динамо" получил добро на выезд футболистов за границу

Дата выезда донецкой команды пока неизвестна.

Донецкий "Шахтер", который на днях отправил юного бразильца в аренду в мадридский "Реал", получил спецразрешение на выезд футболистов за границу.

Об этом сообщает tribuna.

По информации источника, "Шахтер" получил специальное разрешение и готовится выехать за границу, правда, в донецком клубе пока не озвучили дату выезда. Донецкий клуб намерен провести серию благотворительных матчей с европейскими и американскими командами.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что вопрос о выезде "Динамо" и "Шахтера" решает Минспорта и министр Вадим Гутцайт.

Ранее на подобный шаг решилось "Динамо", которое 1 апреля отправилось в Румынию. В течение апреля-июня 2022 года запланированы товарищеские матчи "Бело-синих" с ведущими клубами Европы, среди которых "Боруссия" (Дортмунд), "Пари Сен-Жермен" (Париж), "Стяуа" (Бухарест), "Легия" (Варшава), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон), "Аякс" (Амстердам), "Спортинг" (Лиссабон), "Базель" (Швейцария).

Напомним, футболисты "Шахтера" и "Динамо" объединились для помощи ВСУ.

Ранее сообщалось, что известный итальянский тренер отказался давать комментарий российским СМИ.