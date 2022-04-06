Назначенный рф "глава" Крыма жестко обругал Усика и еще нескольких украинцев

Оккупационная власть Крыма пригрозила лишить Усика ордена почетного гражданина полуострова

Глава оккупационной власти Крыма Серегей Аксенов назвал украинского боксера родом из Крыма Александра Усика "швалью" и сказал, что лишит его и других деятелей Украины всех званий, регалий и орденов почетных граждан полуострова.

Видеообращение Аксенова распространили в сети.

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"Приняли решение лишить всех званий и регалий, орденов, званий почетных граждан городов и районов всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к россии, к русским, русскоязычным гражданам Украины. Среди них боксер Усик, который почетным гражданином Симферополя является. Сейчас будет поручение главе администрации Симферополя лишить его этого статуса. Уверен, что все без исключения поддержат. Бывший президент Украины Кравчук, Куницын (бывший премьер-министр Крыма) и вся эта шваль, которая активно пиарится на украинских каналах. Они не достойны носить звания и награды Республики Крым", — выплюнул из себя поток брани оккупант.

Как известно, Усик сразу после вторжения россии в Украину стал на защиту своей страны и ушел в территориальную оборону.

После аннексии Крыма боксер в разное время утверждал, что полуостров принадлежит никому, крымчанам или богу, и с февраля 2022 чемпион сменил риторику окончательно и уже называет его украинским.

Кроме того, Усик называл путина шизофреником и больным человеком.