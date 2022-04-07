УЕФА не будет прекращать трансляции матчей в россии, ведь "причин для этого нет"

В организации внимательно следят за ситуацией в Украине.

УЕФА не планирует прекращать трансляции матчей под своей эгидой на территории россии, несмотря на убийства мирных украинцев в Киевской области.

Об этом заявил президент союза Александер Чеферин, передает rsport.

Сообщается, что россияне продолжат смотреть официальные трансляции матчей Лиги чемпионов и других еврокубков. В организации отметили, что причин для прекращения трансляций матчей в рф нет.

"Существует ли план прекращения транслирования матчей под эгидой УЕФА в России? Мы это не обсуждали. Мы считаем, что сейчас нет причин делать это. Но ситуация меняется день ото дня. Мы это не обсуждали, решений не принимали", — заявил Чеферин.

Также Чеферин высказался о возможном исключении Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА.

"Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днем ситуация меняется. Я бы не стал президентом УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи", — цитирует Чеферина ТАСС.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от международных турниров. К слову, в рф из-за условий контракта застрял футболист сборной Украины.