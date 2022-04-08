Оккупанты "денацифицировали" школу мадридского "Реала" под Киевом (видео)

"Освободители" рушат школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Киевской области, которая была освобождена от оккупантов, российские захватчики оставили после себя разруху. Социально-спортивная школа "Реал Мадрид" в Ирпене была разрушена.

Об этом рассказал у себя в Facebook двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко.

Станислав поделился видео со своей поездкой в Ирпень после освобождения города от армии рф. Медведенко показал, что российские "освободители" сделали со школой "Реала". На полях и на территории школы видны воронки от снарядов, все стекла выбиты, а помещениям необходим ремонт. Добавим, что в школе "Реала" до начала войны учились более 1700 детей от 6 до 17 лет из социально незащищенных семей.

"В 2022 году "освободители" уничтожили все. Детей в городе почти нет, школа вся иссечена, ни одного уцелевшего стекла, вокруг мины, дыры, кратеры, крыша выгорела, оборудование разломано, пол в лужах… Директор с несколькими учителями и работниками школы уже начал уборку, но правда говоря, масштабы такие, что сложно понять, как и когда дети смогут вернуться сюда? Нужно большое количество усилий и средств", — написал Медведенко.

Напомним, заведение на базе ирпенского лицея №3 в 2019 году открывали звезды мирового спорта и бывшие футболисты "Реала": Клод Макелеле, Эдвин Конго и Хосе Эмилио Амависка.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Александра Зинченко послала россиян. К слову, игрок сборной Украины по футболу Иванисеня не может покинуть российский клуб.