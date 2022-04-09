Польские футбольные фаны "повесили" путина (видео)

В Польше показали свое отношение к агрессору.

В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф в Украину польские футбольные фанаты на трибунах вывесили баннер с повешенным владимиром путиным.

Соответсвующее видео опубликовало издание nexta в Twitter.

Огромный баннер с кровавым диктором владимиром путиным, шея которого обвита веревкой, появился на трибунах во время центрального матча 28-го тура чемпионата Польши между познанским "Лехом" и варшавской "Легией". Польские болельщики при появлении баннера выкрикивали: "Ruska k*rwa". Примечательно, что президента россии "одели" в футболку московского "Спартака".

Добавим, что поединок завершился со счетом 1:1. После 28-и туров "Лех" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, набрав 56 очков. "Легия" с 36 баллами в активе идет на 9-й позиции.

Ранее сообщалось, что власти Польши заступились за Украину и заморозили отношения с Венгрией, премьер-министр которой Виктор Орбан не замечал зверств россиян в Буче и других украинских городах.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко 9 апреля получил клюшкой по голове.