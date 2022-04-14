Ракицкий пел гимн Украины перед матчем "Шахтера" в Польше (видео)

Война, похоже, повлияла на взгляды футболиста.

В четверг, 14 апреля, на 50-й день полномасштабного вторжения рф в Украину футболист Ярослав Ракицкий во время благотворительного матча спел гимн Украины.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале донецкого "Шахтера".

Ракицкий вернулся в "Шахтер", который проводит турне в Европе для сбора денег на гуманитарные нужды украинцев, пострадавших от войны. В четверг "Горняки" на арене "Полсат Плюс" в Гданьске (Польша) играют с "Лехией". Перед благотворительной игрой украинская певица Оля Полякова исполнила гимн Украины. Все футболисты держали руку на сердце, а Ракицкий даже подпевал. Ранее футболист демонстративно отказывался петь гимн Украины.

Гимн Украины перед матчем "Лехия" — "Шахтер":

Полное видео матча "Лехия" — "Шахтер":

Футболист ранее заявлял, что не поет гимн, ведь его задача играть в футбол, а не петь.

Напомним, Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после того, как перешел во время войны на Донбассе в "Зенит". После начала полномасштабного вторжения рф в Украину центральный защитник разорвал контракт с петербургским клубом и вернулся в Украине. Затем игрок присоединился к "Шахтеру" в благотворительном турне.

Напомним, Анатолий Тимощук остался в "Зените". В сети всплыли документы, якобы связующий футболиста со спецслужбами рф. Недавно Анатолий попал в ДТП.