Укр

"Гореть вам в аду, с*ки путинские": отец украинского "олимпийца" погиб, защищая Украину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Гимнаст Александр Воробьев потерял на войне своего отца Сергея Новость обновлена 15 апреля 2022, 22:39
Гимнаст Александр Воробьев потерял на войне своего отца Сергея

Герой погиб под Изюмом.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в последнюю путь провели Сергея Воробьева, который с первых дней агрессии россии встал на защиту родины.

Об этом сообщили на страничке ВО "Свобода" Камянское в Facebook.

Сообщается, что Сергей погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом. Он воевал в составе Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь". В пресс-службе батальона отметили, что Воробьев был всегда в первых рядах — на Революции Достоинства, волонтером с первых дней войны, воевал в Украине в Песках, а в первый день полномасштабного вторжения рф он отправился на защиту Киева.

Сын Сергея, известный украинский гимнаст Александр Воробьев, на своей страничке в Facebook пожелал смерти кровавому диктатору владимиру путину, который отдал приказ о нападении на Украину.

"Гореть вам в аду с*ки путинские! Цель этого поста не жалость, а чтоб как можно больше людей пожелали путину сдохнуть", — написал спортсмен.

Напомним, Александр Воробьев выиграл "бронзу" на Олимпийских играх в Пекине (в 2008 году) в упражнениях на кольцах.

Ранее сообщалось, в бою под Гуляйполем (Запорожская область) погиб украинский баскетбольный рефери.

Напомним, в бою за Чернигов был убит украинский боксер.

Теги:
#Украина #Россия #Спортивная гимнастика #Александр Воробьев #Война с Россией
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