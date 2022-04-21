Укр

Российский футболист демонстративно не поддержал Украину: карма не заставила себя долго ждать

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владислав Левин (номер 8) демонстративно убрал руки за спину Новость обновлена 21 апреля 2022, 00:08
Владислав Левин (номер 8) демонстративно убрал руки за спину

Россиянин "помог" своей команде проиграть.

В чемпионате Чехии, власти которой всецело поддерживает Украину, перед игрой "Спарта" — "Словацко" традиционно прошла акция в поддержку Украины, однако российский футболист гостей Владислав Левин демонстративно проигнорировал мероприятие.

Соответствующее видео доступно на странице fotbalovyraj в twitter.

Перед началом поединка на стадионе минутой молчания почтили память жертв российского вторжения в Украину. Затем трибуны и игроки устроили стоячую овацию украинцам, однако российский полузащитник "Словацко" Владислав Левин в этом время демонстративно убрал руки за спину. Примечательно, что еще в первом тайме россиянина настигла карма. При счете 1:1 Владислав подскользнулся, что привело к голу в ворота его команды. Это взятие ворот стало победным, а позже "Спарта" забила и третий гол в ворота гостей.

Видеообзор матча "Спарта" — "Словацко" (3:1):

Позже россиянина раскритиковал собственный тренер.

"Он повел себя непрофессионально. Его действия показали, что команда не имеет для него первостепенного значения. Он не может так себя вести", – заявил тренер "Словацко" Мартин Сведик.

Ранее сообщалось, что сербские баскетболисты проигнорировали акцию в поддержку Украины перед матчем Евролиги.

Напомним, украинский футболист Андрей Ярмоленко назвал единственного достойного российского футболиста.

Теги:
#Украина #Футбол #Россия #Война с Россией
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