Путинского спортсмена убрали с соревнований из-за посещение Z-митинга: в Кремле недовольны

Пловец посетил "путинский шабаш"

Международная федерация плавания (FINA) отстранила на 9 месяцев двукратного олимпийского чемпиона, российского пловца Евгения Рылова за посещение митинга владимира путина.

Об этом сообщает официальный сайт FINA.

Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года. Также в FINA объявили о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо мероприятия FINA до конца 2022 года.

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков считает решение по Рылову несправедливым. Он отметил, что международный спорт лишь потеряет от исключения российских топ-спортсменов.

"Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь международная федерация плавания. Это вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать", — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, Рылов и еще несколько топ-спортсменов посетили путинский шабаш. При этом пловец нацепил на себя букву Z, которая является символом нападения россии на Украину. К слову, сразу же после этого от Рылова отвернулся главный спонсор.