Фьюри в последнем бою уничтожил Уайта: что говорил "Цыганский король" про Украину

Британец попрощался с боксом, но надолго?

В субботу, 23 апреля, в Лондоне Тайсон Фьюри в бою с Диллианом Уайтом добыл победу, а затем объявил о завершении карьеры боксера.

"Телеграф" напоминает, что знаменитый боксер говорил об Украине.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Тайсон поддержал украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, вступивших в ряды теробороны.

"Есть два закона: люби свою женщину и сражайся за свою страну. Поэтому они должны сражаться за свою страну, почему бы и нет? Если война придет в США или Великобританию, то я пойду на нее, не волнуйтесь по этому поводу. Мы все пойдем. Почему нет? Бросьте, это же защита родной земли, так что ведите себя достойно. У них много денег? А какое отношение деньги имеют к этой ситуации? Даже все деньги мира не принесут тебе никакой пользы, если ты не сможешь потратить их на родине. Продолжайте сражаться, парни, никогда не сдавайтесь", — заявил Фьюри в интервью TMZ.

Ближе к поединку с Уайтом Фьюри заявил, что Украина его не волнует.

"Как я уже сказал, меня это не интересует, меня это вообще не касается. Я ни о чём не жалею, жизнь слишком коротка для сожалений. Не моё дело и забота. Кто-то недавно спрашивал меня об Украине – это не моё дело, оно меня не касается. Я держу свои дела при себе", — цитирует Фьюри skysports.

Фьюри подколол сборную Украины, которая в четвертьфинале Евро-2020 крупно проиграла Англии (0:4).

"Не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 в Дюссельдорфе", — написал Фьюри в Twitter, намекнув на свою победу над Владимиром Кличко.

В 2016 году Владимир Кличко сравнил Фьюри с Гитлером, а тот тут же выдал пост в ответ.

"Владимир, скорее всего, необразованный человек и он не понимает, что Гитлер убил тысячи цыган, если не миллионы. Владимир, это очень-очень плохое оскорбление для меня, потому что многие из моих предков были убиты, и убиты очень зверски. Это ужасное оскорбление. Давайте не будем забывать, что украинцы во время войны охраняли лагеря смерти, где убивали мой народ", — написал тогда Тайсон.

Напомним, после поединка с Уайтом Фьюри объявил, что завершает карьеру. Посмотреть полное видео последнего боя "Цыганского короля" можно у нас на сайте.