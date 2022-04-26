Впервые чемпиона Украины по футболу определили голосованием

Все клубы проголосовали за окончание сезона в УПЛ.

Донецкий "Шахтер", куда недавно вернулся скандальный футболист Ярослав Ракицкий, стал чемпионом Украины сезона 2021/22.

Об этом на своем telegram-канале сообщил журналист телеканалов Футбол 1/2/3.

Журналист рассказал, что текущая таблица УПЛ признана клубами как окончательная. Причем это решение приняли единогласно. За чемпионство "Шахтера" на собрании клубов проголосовали все, даже его главный конкурент — "Динамо".

Участвовать от Украины в еврокубках будут 5 команд: "Шахтер" и "Динамо" – в ЛЧ, "Днепр-1" – в ЛЕ, "Заря" и "Ворскла" – в ЛК.

Розыгрыш Кубка Украины, похоже, будет считаться аннулированным. Решение по этому вопросу будет принимать отдельно УАФ. Бурбас добавил, что все жизнеспособные клубы УПЛ не потеряют прописку в элите, ведь ни одна из команд не будет опущена в классе. Формат лиги на сезон 2022/23 определят в конце мая.

Обновлено: Позднее Бурбас уточнил, что "Шахтер" не будут награждать медалями и титулом чемпиона.

В УПЛ сыграли только 18 туров из 30

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Ранее сообщалось, что игрок "Динамо" и сборной Украины заплакал на пресс-конференции, говоря о войне на родине.

Напомним, российский футболист отказался принимать участие в акции в поддержку Украины в Чехии.