Укр

Приехал из Парижа защищать родину: украинский футболист погиб в бою с оккупантами

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Артур Гриценко Новость обновлена 26 апреля 2022, 21:58
Артур Гриценко

Защитник Украины играл на позиции защитника.

В боях на Харьковщине погиб бывший футболист "Карпат" Артур Гриценко.

Об этом сообщает отделение НОК Украины во Львовской области в Facebook.

Сообщается, что Артур погиб 22 апреля в боях под Харьковом, а служил он в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

"22 апреля в боях под Харьковом трагически оборвалась жизнь защитника родины, военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, известного футболиста, выпускника отделения футбола "Львовской школы-интерната спортивного профиля" Артура Гриценко. Он был защитником на футбольном поле и защитником на войне", — сообщили в отделение НОК Украины во Львовской области.

"Карпатовская семья выражает соболезнования родным и близким Артура Гриценко. Вечная память", — гласит сообщение от ФК "Карпаты" в Facebook.

На протяжении своей карьеры Гриценко играл за ФК "Львов", "Карпаты-2", "Галичину-Карпаты", "Газовик-Скалу", ФК "Коростень", "Сталь" из Каменского и "Арсенал" из Белой Церкви. В последние годы Артур проживал в Париже, но после полномасштабного вторжения рф оставил Францию и вернулся домой защищать родину.

Ранее сообщалось, что оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы.

Напомним, в боях под Черниговом погиб украинский боксер.

Теги:
#Футбол #ФК Карпаты
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