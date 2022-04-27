Укр

"Ман Сити" и "Реал" выдали триллер в полуфинале Лиги чемпионов, Зинченко не сумел сдержать Бензема (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Манчестер Сити" - "Реал" Новость обновлена 27 апреля 2022, 00:39
"Манчестер Сити" - "Реал"

Украинец провел весь матч на поле.

Во вторник, 26 апреля, "Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/2 финала ЛЧ принимал "Реал". Встреча, что проходила на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 4:3.

МС владел ощутимым преимуществом по ходу встречи и только чудом (или из-за невезения исполнителей, — Ред.) гости не были разгромлены. Все началось с быстрых голов Кевина Де Брейне и Габриэла Жезуса. Затем лучший игрок "Реала" последних лет Карим Бензема сотворил небольшое футбольное чудо, пробив в касание прямо в угол ворот из-под Александра Зинченко, который провел полный матч. Во втором тайме команды обменялись голами. За "Горожан" забивали Фил Фоден и Бернарду Силва, а за "Сливочных" — Бензема (с пенальти) и Винисиус Жуниор.

Видеообзор матча "Манчестер Сити" — "Реал" (Полный поединоу можно посмотреть на megogo):

Ответная игра пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде. Напомним, правило выездного гола в турнирах УЕФА больше не действует.

В другом полуфинале сыграют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Эту встречу можно посмотреть в Украине в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что братья Суркисы засветились в Германии на футбольном матче. Владельцы "Динамо" при этом держали антипутинский плакат.

Теги:
#ФК Реал #ФК Манчестер Сити #Александр Зинченко
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