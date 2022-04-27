Укр

Путинского хоккеиста настигла участь Януковича (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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На Александра Овечкина упал мольберт Новость обновлена 27 апреля 2022, 23:17
На Александра Овечкина упал мольберт

С хоккеистом случился конфуз.

Несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" устроил церемонию чествования для друга кровавого диктатора владимира путина Александра Овечкина, который вошел в тройку лучших снайперов лиги в истории.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале NHL Timestamp Guy2.0.

Для Овечкина подготовили сюрприз — картину. Однако мольберт с полотном предательски упал на хоккеиста в неподходящий момент. Спортсмен не травмировался, а лишь посмеялся.

Напомним, подобный конфуз произошел с Виктором Януковичем, на которого в 2010 году упал венок.

Напомним, именно Александр Овечкин в ноябре 2017 года создал и финансировал неформальное патриотическое движение Putin Team, в ходе президентских выборов 2018 года выступавшее в поддержку владимира путина.

Ранее сообщалось, что путин принял российских олимпийцев, поздравив фигуристку Камилу Валиеву с 16-летием. Кроме того, президент рф заявил о дискриминации российских спортсменов по национальному признаку, что нарушает конвенцию ООН.

Теги:
#Украина #Россия #Хоккей #Александр Овечкин
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