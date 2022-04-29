Укр

Гимнаст сборной Украины попросил спасти Херсон от украинских ракет

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Максим Василенко Новость обновлена 29 апреля 2022, 20:58
Максим Василенко

Спортсмен оставил в соцсетях странный пост

Украинский гимнаст Максим Василенко, который еще в 2020 году выступал за национальную команду, опубликовал неоднозначный пост про Херсон, где оккупанты готовят "референдум".

На это обратил внимание олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в сторис в Instagram.

Верняев к своему сообщению прикрепил скриншот поста Василенко, который просил сохранить Херсон от украинских ракет. Олег таким образом решил показать, кто еще недавно выступал под украинским флагом на международном уровне.

Василенко просил господа сохранить Херсон от украинских ракет
Василенко просил господа сохранить Херсон от украинских ракет

"Вот так человек, который выступал за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пускай я буду плохим, но страна должна знать своих "героев" в лицо", – так Верняев прокомментировал слова бывшего "коллеги".

Добавим, что наивысшим достижением Василенко в сборной Украины было восьмое место на чемпионате Европы в 2019 году. Гимнаст закрыл доступ к своей странице в соцсетях.

Напомним, Верняев был дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме. Из-за этого гимнаст пропустил Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что предатель Украины Анатолий Тимощук попал в ДТП в рф. В сети всплыли документы, которые якобы связывают украинского футболиста и тренера с российскими спецслужбами.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война с Россией
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