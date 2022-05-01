Путинскому шахматисту красиво заткнули рот из-за "спецоперации"

Россиянин с помощью пранкера пытался "вынюхать" информацию.

Российский шахматист Сергей Карякин дисквалифицирован из-за того, что активно поддерживает войну в Украине, а не из-за русофобии.

Об этом в комментарии Матч ТВ рассказал генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский.

Сутовский считает, что Карякин своими заявлениями о войне наносит непоправимый ущерб шахматам.

"То, что я считаю, что Карякин заслуживает дисквалификации, никак не является русофобией. Нельзя одновременно кричать на каждом углу "спорт должен быть вне политики" и так же часто говорить о поддержке "спецоперации", как делает это Карякин. Это наносит серьезный ущерб шахматному миру", — заявил Сутовский.

До решения о дисквалификации Карякин попросил друга-пранкера, чтобы тот позвонил Сутовскому от имени министра спорта Украины. Сергей позже рассказал, что гендиректор ФИДЕ якобы заявил, что будет добиваться бана Карякина любой ценой.

"Мой близкий друг пранкер позвонил ему от имени министра спорта Украины. Сутовский рассказал ему, что будет добиваться моего отстранения, если меня не отстранят, то он сам уйдет. Это типичная манера чиновников — начать с малого. Мне, конечно, это неприятно, все-таки я действующий спортсмен", — цитирует Карякина Матч ТВ.

"Тот факт, что Карякин затеял этот пранк с тем, чтобы добыть какие-то доказательства злого умысла и последующего изображения себя жертвой произвола, очевиден. Сам метод весьма низкопробный, а кроме всего мои ответы смонтированы соответствующим образом, и Карякин их открыто перевирает в интервью", — отреагировал на пранк Сутовский.

Напомним, в россии невзлюбили Карякина, когда из-за него в рф отключили популярный шахматный сервис.

Ранее сообщалось, что киберспортсмен из рф нарисовал букву Z в матче против украинцев.