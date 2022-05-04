В россии предложили выбросить всех футболистов, назвав их баранами

4-кратный олимпийский чемпион по биатлону не любит российских футболистов

Известный советский биатлонист Александр Тихонов, обвинивший в отстранении российских спортсменов американцев, считает, что от российских футболистов необходимо избавиться.

Об этом Тихонов рассказал в интервью metaratings.ru.

Тихонов отметил, что российские клубы на международной арене только позорились, а отечественные футболисты ничего не умеют. Кроме того, бывший биатлонист оскорбил российских футболистов, назвав их стадом баранов.

"У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол. УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют. Наши по полю двигаются так, будто по гире привязали к заднице и даже три слова связать не могут. Посмотрите на них – это кошмар! Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия", — рассказал Тихонов.

Напомним, в россии началась истерика после отстранения команд от еврокубков. Журналист Дмитрий Губерниев предложил даже силовой вариант решения этой проблемы.