"Умри, мразь": россиянину прилетело от "своих" за забег с тризубом на груди

На забег в Екатеринбурге отреагировал и топ-пропагандист Кремля Соловьев

На днях российский легкоатлет Александр Антонов вышел на забег в Екатеринбурге "Майская гроза" в футболке с гербом Украины.

Об этом сообщает e1.ru.

После забега, где Александр стал вторым, он опубликовал фото с "тризубом" у себя в соцсетях. Затем ему стали присылать угрозы.

"На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую людей. Понятно, что среди них есть и боты, и реальные люди, но их бесчисленное количество. "Умри, мразь" — это самое безобидное. Я не рассчитывал на такой масштаб", — рассказал Александр.

Примечательно, что организаторы, заметив футболку Антонова, сообщили об этом в полицию.

"Он за 15 или 10 секунд до старта снял с себя ветровку. Мы, конечно, сразу сообщили, куда следует. Я не могу какую-то оценку делать, пусть это делают силовики. Наши старты вне политики. Такие поступки — полностью на совести участников, мы не можем их контролировать, их слишком много", — заявил организатор забега Андрей Уткин.

Добавим, что новость о "тризубе" в Екатеринбурге дошла и до пропагандиста Владимира Соловьева.

"Он так с гордостью выкладывает свою фотку… Ну зачем? Это нарочно все? Это показать, насколько я прав? Никакой другой логики в этом быть не может. Он бежит в майке "Украина". Радостный, счастливый. Он в восторге от себя. Это доказательство всего того, что я говорил про Екатеринбург", — заявил Соловьев в эфире "Соловьев LIVE" на YouTube.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы были отстранены от еврокубков, что вызвало истерику в рф. В россии даже задумались о силовом решении этого вопроса с УЕФА.