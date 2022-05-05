Путинский гимнаст "предал" сборную ради участия в параде победы

Спортсмен вместо тренировок будет маршировать

Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде, гимнаст Никита Нагорный вместо тренировок будет готовиться к параду победы.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсмен присоединится к сборной рф на базе "Озеро Круглое" после 9 мая, ведь он примет участие в параде победы. Сбор российских гимнастов стартовал еще 2 мая. Примечательно, что спортсмен является начальником главного штаба Юнармии (всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение).

"Никиты пока нет на сборе. Он готовится к параду Победы в составе "Юнармии", которую возглавляет. Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на "Озере Круглом", он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям", – сообщила старший тренер сборной рф Валентина Родионенко.

В сети напомнили, что в рф часто заявляют, что спорт — вне политики, при этом спортсмены открыто поддерживают свою власть и армию.

В сети высказались из-за планов гимнаста участвовать в параде победы

Добавим, что российских гимнастов отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. К слову, на митинге президента рф владимира путина присутствовал гимнаст Иван Куляк, который пришел на "шабаш" с чужой медалью.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка отказалась стоять рядом с россиянками на церемонии награждения.