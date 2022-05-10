Известный биатлонист отказался жертвовать деньги Украине на "убийство людей"

Спортсмену три месяца не платят зарплату

Болгарский биатлонист Благой Тодев высказался против пожертвования денег на поставки оружия для Украины.

Об этом сообщает plovdiv24.

Спортсмен, который в этом году занимает 2-е место в мире и 1-е место в Европе на молодежном уровне записал видеообращение к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву. В нем он рассказал, что ему уже три месяца не платят зарплату. Кроме того, власти Болгарии, по словам Тодева, хотели бы, что он пожертвовал одну свою зарплату на поставку вооружения Украине. Благой не хочет отправлять деньги на "оружие, которое будет убивать людей".

"Я хочу обратиться к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву. Хочу прокомментировать желание господина Петкова пожертвовать наши зарплаты на покупку оружия в поддержку Украины. Вы должны мне 3 зарплаты, и хотите, чтобы я пожертвовал одну из них? Я продал свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь нуждающейся женщине, и вы хотите, чтобы я пожертвовал на оружие, которое убивает людей?" — заявил Тодев, который отметил, что в 2022 году не получил от властей ни копейки.

Добавим, в прошедшем сезоне Тодев завоевал "серебро" на чемпионате мира среди юниоров, а также "золото" на юниорском чемпионате Европы.

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