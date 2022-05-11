Яйца не выросли: Губерниева подняли на смех из-за нелепого наезда на американцев

Российский пропагандист "заступился" за тренера по фигурному катанию

Российский журналист Дмитрий Губерниев, который недавно отметился нелепым высказыванием про УЕФА, был высмеян соотечественниками.

Губерниев в комментарии для sport24 заступился за тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая хочет полететь в Бостон к дочери.

Этери приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Директор катка сообщила, что Тутберидзе не разрешат находиться на льду или у бортика (такие правила для родителей, — Ред.). А вот в россии некоторые посчитали, что россиянке просто запретили видеться с дочерью по политическим мотивам. Губерниев оказался одним из таких. Рупор кремля заявил, что американцы нападают на слабую женщину, при этом не трогают хоккеистов из рф в НХЛ.

"Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из "Вашингтона", а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых НХЛовцев, а они пристали к слабой женщине. У нее живет там ребенок, и она как мать имеет право приехать. Это абсолютное лицемерие и двуличие. Если американцы такие принципиальные, то пусть выгонят наших из НХЛ. Но у них х**н маленький и яйца не выросли. Расправляться с женщиной – большого ума не надо. У Этери там живет ребенок. Они будут запрещать матери ездить к детям? Ну тогда мы далеко уйдем", — заявил Губерниев.

В сети высмеяли заявление Губерниева, отметив, что журналист даже не понял суть вопроса.

В сети высмеяли слова Губерниева на защиту Тутберидзе

Напомним, одна из подопечных Тутберидзе Камила Валиева приглянулась кровавому диктатору владимиру путину. В США недовольны такой связью фигуристки.

Ранее сообщалось, что путинского хоккеиста Овечкина наградили в США.