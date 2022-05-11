"Геббельс тоже поддерживал свою страну": путинскому шахматисту досталось из-за парада победы

Гроссмейстер поддерживает кровавого диктатора владимира путина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, которого отстранили от международных соревнований из-за поддержки войны в Украине, рассказал, что его критикуют из-за посещения парада победы на Красной площади 9 мая.

Соответсвующий комментарий шахматиста доступен на Матч ТВ.

Карякин рассказал, что после посещения парада западные СМИ начали оказывать давление на него, а ведь он "ничего плохого не делает". Сергей считает, что просто поддерживает свою страну, а реакция Запада совершенно не по делу.

"Что касается праздника [Дня Победы], то со всех сторон я чувствую давление, особенно западного мира. Я сидел на трибунах, смотрел Парад Победы с удовольствием, сделал несколько фотографий, выложил. На следующий день в норвежской прессе появилась статья о том, что Сергей Карякин сперва написал письмо Путину, потом сидел на параде Победы, нормально ли это для спортсмена. В таком духе… Хотя это патриотические вещи, это наша страна, это наша история. И что здесь такого, что мы ее поддерживаем? Наоборот, мы ее должны поддерживать. Поэтому давление беспрецедентное. И совершенно не по делу", – сказал Карякин.

В сети отметили, что Йозеф Геббельс, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера, также просто поддерживал свою страну.

В сети раскритиковали позицию шахматиста Сергея Карякина

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Ранее Карякин заявил, что россию притесняют просто так.

Напомним, Карякин хотел доказать, что его отстранили от соревнований по политическим мотивам, однако в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) ему красиво заткнули рот.