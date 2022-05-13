Украинский чиновник обнялся с россиянином на награждении в Турции

Глава Федерации бокса Украины поехал за наградой в Турцию

В пятницу 13 мая, на 79-й день полномасштабного вторжения рф президент Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус получил награду из рук россиянина Умара Кремлева на заседании Конгресса IBA.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале IBA Boxing.

В этот же день ФБУ сообщила о смерти боксера и судьи Алексея Купырева. По предварительным данным, Купырев погиб восьмого марта в собственной квартире в результате попадания в дом вражеского снаряда. Алексей становился чемпионом Европы по боксу среди молодежи, а завершив активные выступления на ринге, начал судейскую карьеру. В частности, он получил судейскую лицензию уровня 1 звезды IBA (Международная боксерская ассоциация).

В ФБУ принесли свои соболезнования родным и близким боксера: "Федерация бокса Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего. Покойтесь с миром, Алексей Викторович!"

Главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков возмутился подобным поведением Продивуса.

Ранее сообщалось, что во время обороны Азовстали погиб боксер из Киева.

Напомним, российский боксер заявил, что Владимир Кличко смешивает политику и спорт.