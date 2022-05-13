Украина сплотилась: "Шахтер" поздравил "Динамо" с днем рождения и получил ответку

Киевскому клубу исполнилось 95 лет

В пятницу, 13 мая, на 79-й день полномасштабного вторжения рф киевскому "Динамо" исполнилось 95 лет. Донецкий "Шахтер" поздравил непримиримого врага на поле с юбилеем.

Соответсвующий пост "Горняки" разместили в Twitter.

Пресс-служба "Горняков" поздравила действующих чемпионов страны с днем рождения, а также отметила, что ждет новых дерби после победы Украины на войне.

"Поздравляем с 95-м днем ​​рождения, "Динамо"! С нетерпением ждем наших новых встреч после победы", — написали в "Шахтере".

В "Динамо" ответили на поздравление, отметив, что хотят сыграть с дончанами на их домашнем стадионе — "Донбасс Арене".

"Спасибо! До встречи на "Донбасс-Арене", — написала пресс-служба "Бело-синих".

Один из пользователей отметил, что поздравление "Динамо" дончанами показывает, что Украина сплотилась в тяжелое время.

Шахтер поздравил Динамо с 95-летием и получил ответ

Добавим, что "Динамо" провело товарищеский матч в свой день рождения. В Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena киевляне победили самый титулованный клуб Эстонии — "Флору". Итоговый счет — 3:0 в пользу украинского коллектива.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины 2021/22 был остановлен досрочно без объявления чемпиона, хотя позиции клубов влияют на еврокубковые места.

Напомним, экс-голкипер "Динамо" получил ранение на передовой.