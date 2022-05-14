"Спортсмен века" ответил российскому пропагандисту на "маразматика и агента ЦРУ"

Бывший спортсмен и комментатор вновь поссорились

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (в составе сборной СССР) Александр Тихонов, который считает, что Запад приползет к россии на коленях, и комментатор Дмитрий Губерниев повздорили в сети.

Тихонов в комментарии metaratings.ru заявил, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ведет себя по-хамски, уезжая к дочери в США.

На это отреагировал Губерниев, который назвал Тихонова маразматиком и агентом ЦРУ.

"Тихонов – маразматик, который ничего не понимает в фигурном катании, поэтому к его словам нельзя серьезно относиться. Вообще много чести обсуждать нынешнего Тихонова, мне кажется. Мало того, что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он еще и агент ЦРУ, видимо", – цитирует Губерниева sport24.

Тихонов на это заявил, что он спортсмен века, а Губерниева ненавидит все население россии.

"Он высказался обо мне? Что мне ему сказать? Единственный человек, который назван спортсменом века! И за всю историю мирового спорта такого не было! Это Тихонов у нас. Мои результаты вписаны в историю и в книгу рекордов Гиннесса! А он кто? Губерниев – гребец третьего разряда!" — цитирует Тихонова sport24.

В сети со смехом восприняли ссору "жабы и гадюки".

В сети высмеяли ссору Тихонова и Губерниева

Напомним, что именно Губерниев был ведущим на путинском шабаше в Москве. К слову, туда пришли несколько топ-спортсменов рф.