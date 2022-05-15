В россии назвали недохоккеем ЧМ-2022 из-за отстранения сборной

С россиянами никто не хочет играть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала чемпионат мира по хоккею-2022 без сборной России недохоккеем.

Соответствующее заявление Тарасовой доступно на sport24.

Отметим, сборные россии и Беларуси были отстранены от участия в турнире в Финляндии из-за полномасштабной агрессии рф в Украине. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

"Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России – мировой лидер. ЧМ без сборной России – это недохоккей какой-то", – сказала Тарасова.

В сети высмеяли заявление Тарасовой, назвав ее высказывание "бабушкиными сказками".

В сети высмеяли заявление Тарасовой про ЧМ-2022 по хоккею без россии

Напомним, россия потеряла право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

На 9 мая жена пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова использовала юных хоккеистов в путинской акции ко дню победы. К слову, кровавый диктатор отказался играть в хоккей в своей лиге. Недавно путин внезапно пригрозил хоккеистам потерей приоритета над фигуристами в использовании ледовых арен рф.