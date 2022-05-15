Лайшев хочет вернуться в СССР

Президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев раскритиковал доклад медицинской комиссии Международного союза конькобежцев (ISU) о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

Соответствующий комментарий Лайшева доступен на Матч ТВ.

Лайшев считает, что поднятие возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет является идеей Запада, а потому не следует идти єтим путем. Ренат отметил, что рф является "передовой страной", а потому ей следует вернуться к стандартам подготовки спортсменов СССР.

"Многолетняя практика показала, что правила в том же СССР были лучше, а потом мы начали плестись за Западом. Сейчас все об этом сожалеют и экстренно переводят все на рельсы гимназических школ старых времен, советских школ. Они были абсолютно верными и правильными, потому что дали миру так много замечательных, образованных людей и самое большое количество олимпийских чемпионов. Значит, система была оправдана? А мы зачем-то взяли на вооружение западную систему, которая гнилая и вся пронизана враньем. Надо придерживаться своей базы, которая у нас фантастическая просто по сравнению с другими странами, и ориентироваться на самих себя. Потому что мы и есть самая передовая страна в мире", — заявил Лайшев.

В сети со смехом восприняли слова Лайшева:

В сети высмеяли слова Лайшева о фигурном катании

Напомним, в США недовольны близостью президента рф владимира путина с фигуристкой Камилой Валиевой из-за допинг-скандала вокруг спортсменки.

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