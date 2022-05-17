"Песком посыпано и лошадью пахнет": лыжница путина "облизала" Пескова и Лаврова

Спортсменка заигрывает с российскими властями

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете (Пекин-2022) Вероника Степанова открыто поддерживает власти рф, что развязали полномасштабную войну в Украине.

На этот раз лыжница на своем telegram-канале восхитилась тем, что будет выступать на одной сцене с пресс-секретарем президента рф Дмитрием Песковым и главой мид рф Сергеем Лавровым.

Степанова выступит после российских чиновников на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Выходить на сцену после Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел Сергея Лаврова – это покруче, чем первый раз на лыжню с Йохауг и Непряевой. Особенно сразу после перелета с Камчатки. Но интересно", — написала лыжница.

В сети раскритиковали спортсменку, отметив, что у нее "очень длинный язык". Также пользователи предположили, что она метит на пригретое место депутата или министра, где "песком посыпано и лошадью пахнет".

В сети высмеяли Веронику Степанову за ее пост о Лаврове и Пескове

Добавим, что спикерами просветительского марафона также стали двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. К слову, Рылов уже поплатился за посещение путинского шабаша в Москве.

Ранее в россии высказались о ЧМ-2022 по хоккею без сборной рф.