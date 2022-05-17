Путинский Z-спортсмен заговорил об участии на Олимпиаде из "параллельной вселенной"

Пловец, похоже, не до конца понимает, что означает международная изоляция

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, от которого отвернулся спонсор из-за посещения путинского шабаша в Москве, планирует выступить на следующей летней Олимпиаде.

Об этом Рылов заявил на просветительском марафоне "Новые горизонты", передает Р-Спорт.

25-летний Евгений заявил, что после Игр-2024 в Париже он завершит карьеру. Также его целью является мировой рекорд.

"Думаю, следующая Олимпиада. А далее буду заканчивать. Кому-то кажется, что 25 или 28 лет, но дистанции уже даются тяжелее. У меня есть цель. Хочу стать самым быстрым в мире. Пока я ее не достиг", — заявил Рылов.

В сети высмеяли слова Рылова, отметив, что он находится в "параллельной вселенной", если не понимает ситуацию в мире. А ситуация такова, что российским спортсменам, которые поддерживают своего президента, не видать международных соревнований.

В сети высмеяли Рылова, который готовится принять участие в Олимпиаде-2024

Напомним, Рылов был дисквалифицирован Международной федерацией плавания (FINA) за посещение митинга президента рф владимира путина в Москве. Спортсмен вышел к публике с налепленным на одежде символе войны — буквой Z.

Ранее российский пропагандист Дмитрий Губерниев высказался касательно очередного "прорыва" путина в спорте.