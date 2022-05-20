Украинский гимнаст отказался выступать на турнире из-за россиян

Россиян пока не исключили из клубных соревнований по гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун, который собрал полный комплект медалей на этапе Кубка мира в Дохе, отказался выходить на турнир "Финала шести" клубного чемпионата Италии.

Об этом сообщает клуб Palagym-Palestra Ginnastica Ferrara Asd, за который выступает украинец, в Facebook

Такое решение украинец принял из-за участия в соревнованиях представителей россии.

"Ковтуну больше всего не хочется участвовать в соревнованиях, на которых будет присутствовать российская гимнастка. Горе, разрушения, насилие, которым подвергается его народ, делают невыносимой мысль о встрече на соревнованиях с представителем нации, ответственной за все это. Особенно после того, что произошло на подиуме Кубка мира в Дохе, где россиянин Куляк отметился невообразимым жестом, который все помнят и за который он совсем недавно был справедливо наказан FIG", — говорится в заявлении команды.

Добавим, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из рф и Беларуси от международных соревнований, но клубные чемпионаты Италии, Германии и Франции не отказались от услуг гимнастов из этих стран.

Напомним, Иван Куляк выиграл "бронзу" в Дохе в упражнениях на параллельных брусьях. В этой дисциплине Ковтун завоевал "золото". Россиянин не придумал ничего лучшего, чем выйти на церемонию награждения с символом войны — Z. Недавно Куляка дисквалифицировали за это на один год. В рф нашлись и те, кто заступился за путинского гимнаста.