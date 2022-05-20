В Госдуме рф заступились за тренера-расиста: подробности

Расистский скандал в рф добрался до российских властей

Депутат Госдумы рф, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова не считает расизмом слова тренера Андрея Воронкова про "обезьяну".

Об этом Журова рассказала в комментарии для СЭ.

Журова заявила, что слова тренера не являются расизмом.

"Самое удивительное, что слова тренера – это не расизм. Человек точно не имел ввиду никакого расизма, от слова совсем. Просто абсолютно не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть, а не в том, что это был умышленный расизм. Каждому сейчас нужно понимать, что мы живем в другом мире и слишком много публичности, камер, общественного мнения. И игнорировать это никому не получится", – заявила Журова.

Напомним, 12 мая "Локомотив" играл с "Уралочкой" в финале женского чемпионата россии по волейболу. Тренер калининградского клуба Андрей Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

В сети высмеяли слова Журовой, отметив, что в современной россии идет подмена понятий.

В сети высмеяли слова Журовой, которая заступилась за Воронкова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев публично осудил тренера, который отказался извиняться перед кубинкой. К слову, "Локомотив" под давлением общественности извинился перед волейболисткой.

Ранее сообщалось, что российского гонщика дисквалифицировали за нацистское приветствие на подиуме.